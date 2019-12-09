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Полиция открыла дело против Богдана

Новости » Политика     09.12.2019 - 13:18
Полиция открыла дело против Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Полиция открыла дело против Богдана по статье 356 УКУ

Национальная полиция открыла уголовное производство относительно председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что досудебное расследование поручено старшему следователю Главного управления Нацполиции Натальи Гаевой.

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело против БогданаФото: документ (radiosvoboda.org)

Напомним, ранее Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Кличко против Богдана.

Напомним, Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации на главу Кабинета министров Алексея Гончарука и Андрея Богдана.

РБК-Украина также писало, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Однако, он не явился на допрос.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что будет общаться с главой КГГА Виталием Кличко перед тем, как решит уволить.

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