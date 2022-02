Саммит "Дія", презентация Samsung и ЕС против Цукерберга: главное из мира технологий

Саммит "Дія" по случаю его 2-летия

Во время выставки Министерство цифровой трансформации презентовало новые услуги приложения и некоторые обновления. Среди них:

функция опроса;

шеринг техпаспорта;

автоматическое разрешение на строительство;

регистрация места жительства;

продлении и прекращении денежной помощи ВПО;

справка о несудимости;

запуск правового режима "Дія.City".

Мобильные операторы готовят для пенсионеров новые льготные тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесплатные смартфоны всем людям старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса.

Мобильные операторы, а именно lifecell, Vodafone и "Киевстар" уже начали обсуждение с Министерством цифровой трансформации касаемо льготных тарифов для пенсионеров. Пока детали не финализированы.

В то же время РБК-Украина написало и об альтернативах, которые предложили операторы.

Топ-5 смартфонов для пожилых людей

Выбрать качественный гаджет довольно непросто. Еще тяжелее, когда вы выбираете смартфон не себе, а кому-то в качестве подарка. Большинство взрослых скажет, что главное, чтобы устройство звонило. Однако, не все понимают истинные возможности современных мобильных телефонов.

РБК-Украина описало на что стоит обратить внимание при приобретении гаджета и предложило модели, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Илон Маск презентовал сверхтяжелую ракету Starship

Основатель SpaceX провел презентацию по сверхтяжелой ракете Starship. В то же время это стало первое обновление информации о ней за последние несколько лет.

Космический корабль будут применять для полетов на Луну и колонизации Марса. Компания планирует окончательно подготовить ракету к первому орбитальному полету. Между тем Федеральное авиационное управление США должно предоставить разрешение на запуск аппарата уже в марте текущего года.

В будущем Маск рассчитывает осуществлять минимум до трех запусков в день.

Samsung презентовала флагманскую линейку S22

Компания Samsung провела Galaxy Unpacked - мероприятие, которое радует поклонников компании новинками раз в два года.

В этот же раз техногигант продемонстрировал новую флагманскую линейку S22 и его старшие модели - S22+ и S22 Ultra.

Также были раскрыты и характеристики планшетов серии Tab S8.

Владельцы автомобилей Tesla жалуются на "фантомное" торможение

В октябре 2021 года Tesla отозвала версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за "фантомного" торможения у ее автомобилей. Однако, количество инцидентов лишь возросло.

За последние три месяца компании стало известно о 107 случаях ложного срабатывания системы автоматического экстренного торможения.

Большинство водителей отмечает, что "фантомное" торможение срабатывало из-за системы предупреждения о возможном столкновении.

Между тем Национальная администрация безопасности дорожного движения обещает отреагировать после оценки ситуации на основе рисков для водителей.

Meta вводит новые функции для VR из-за жалоб на домогательства

Недавно издание Daily Mail рассказало историю 43-летней женщины, которая пожаловалась на неприятный инцидент в сервисе Horizon Venues. По ее словам, во время игры персонажи других игроков облепили ее со всех сторон и начали отпускать непристойные реплики в ее сторону.

Уже через некоторое время Meta заявила о введение функции личного пространства, которая определяет личные границы вокруг вашего аватара. Это заставит всех держаться друг от друга на расстоянии.

Функция будет включена по умолчанию.

iMac может получить функцию Face ID

Еще в 2020 году энтузиасты нашли "намеки" в операционной системе macOS Big Sur, которые подтверждают то, что iMac может получить функцию распознавания лиц.

"Пока технологии встраивания Face ID в тонкие дисплеи MacBook не существует. Поэтому, если Face ID появится на Mac, я думаю, что сначала он будет на iMac или внешнем мониторе. Apple определенно работает над этим, но время покажет, запустят ли они его", - отметил журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

В Европе отреагировали на угрозы заблокировать Facebook и Instagram

Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр отреагировали на угрозы от Meta касаемо блокирования ее продуктов на территории ЕС. Они рассказали о своей "фантастической" жизни после отказа от пользования социальными платформами компании.

В то же время Ле Мэр отметил, что ЕС не планирует идти на уступки Цукербергу, а жизнь в Европе станет только лучше, если компания все же заблокирует доступ к своей продукции.

Nintendo презентовала новинки для Switch

Компания Nintendo провела первую презентация Direct в 2022 году.

Во время выставки мы увидели ряд новых игр и ремейков старых франшиз. В свое время большинство из них было доступно только для владельцев PlayStation.

Компания также показала и Switch Sports - серию спортивных игр, которая когда-то раскрыла возможности консоли Wii. В конце концов, новую часть серии The Legend of Zelda: Breath of the Wild мы так и не увидели.