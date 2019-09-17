Рябошапка проведет заседание по делу поджога дома Гонтаревой

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Заседение назначено на 18 сентября

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет в среду, 18 сентября, совместное совещание прокуроров и следователей с целью расследования пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия, для установления обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества.

Напомним, 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

В НБУ назвали поджог дома Гонтаревой атаками на "всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины".

Посольство США в Украине призвало найти виновных в поджоге дома. В представительстве ЕС заявили, что такие действия являются неприемлемыми.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского отметили, что он ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации". Группа послов стран Большой семерки (G7) поддержала намерение украинской власти расследовать поджог дома Гонтаревой.

Глава Службы безопасности Укрианы Иван Баканов заявил, что СБУ окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога.