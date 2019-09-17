Посольство США призывает найти виновных в поджоге дома Гонтаревой

Фото: посольство США в Украине (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США рассчитывает, что виновных привлекут к ответственности

Посольство США в Украине призывает найти виновных в поджоге дома Валерии Гонтаревой, бывшей главы Национального банка. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В частности, посольство США присоединяется к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома Гонтаревой.

"Мы солидарны с украинском народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гореничах под Киевом сгорел дом Гонтаревой. По ее словам, в забор бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако, по данным полиции, дом подожгли, вероятнее всего, с помощью зажигательной ракеты.

На инцидент уже отреагировали президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также представительство Евросоюза. В представительстве ЕС заявили, что поджог дома Гонтаревой является неприемлемым, и ожидают от правоохранительных органов Украины расследования и привлечения виновных к ответственности.