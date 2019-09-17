ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка проведе засідання у справі підпалу будинку Гонтарєвої

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 22:07
Рябошапка проведе засідання у справі підпалу будинку Гонтарєвої
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Засідання призначено на 18 вересня

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка проведе в середу, 18 вересня, спільну нараду прокурорів і слідчих з метою розслідування пожежі в будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що зараз правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії для встановлення обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій по справі. Кримінальне провадження порушено за фактом умисного знищення майна.

Нагадаємо, 17 вересня невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

В НБУ назвали підпал будинку Гонтарєвої атаками на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

Посольство США в Україні призвало знайти винних у підпалі будинку. У представництві ЄС заявили, що такі дії є неприйнятними.

У прес-службі президента Володимира Зеленського відзначили, що він чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації". Група послів країн Великої сімки (G7) підтримала намір української влади розслідувати підпал будинку Гонтарєвої.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що СБУ надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу.

Гонтарєва заявила про підпал її будинку під Києвом Гонтарєва заявила про обшук у її квартирі в Києві
Новини України ГонтареваРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся