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Послы G7 отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Новости » Политика    17.09.2019 - 16:40
Послы G7 отреагировали на поджог дома Гонтаревой
Фото: Валерия Гонтарева (НБУ)

Дипломаты хотят расследования этого дела

Группа послов стран Большой семерки (G7) поддерживают намерение украинской власти расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом сообщается в Twitter группы.

Как отмечается в сообщении, "Группа послов G7 приветствует решительность и выраженную волю президента Владимира Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт".

Послы G7 отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Напомним, в ночь на 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По данным полиции, дом Гонтаревой, подожгли с помощью зажигательной ракеты.

В Офисе президента заявили, что требуют расследования поджога дома Валерии Гонтаревой. В пресс-службе отметили, что президент Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".

Представительство Европейского союза в Украине выступило с требованием к украинским правоохранителям расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Правления Национального банка Украины заявило о недопустимости целенаправленных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву.

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