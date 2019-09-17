ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поджог дома Гонтаревой будет расследовать СБУ

Новости » Общество    17.09.2019 - 16:45
Поджог дома Гонтаревой будет расследовать СБУ
Фото: сгоревший дом Гонтаревой (kv.npu.gov.ua)

СБУ присоединилась к расследованию поджога дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Баканов отметил, что СБУ окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил глава СБУ.

Напомним, в Гореничах под Киевом сгорел дом Гонтаревой. По ее словам, в забор бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако, по данным полиции, дом подожгли, вероятнее всего, с помощью зажигательной ракеты.

Как сообщало РБК-Украина, по словам спикера Нацполиции Николая Жуковича, скорее всего, дом Гонтаревой подожгли не с помощью коктейля Молотова, а зажигательной ракетой.

На инцидент уже отреагировали президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также представительство Евросоюза. В представительстве ЕС заявили, что поджог дома Гонтаревой является неприемлемым, и ожидают от правоохранительных органов Украины расследования и привлечения виновных к ответственности.

Послы G7 отреагировали на поджог дома Гонтаревой Посольство США призывает найти виновных в поджоге дома Гонтаревой
Новости Украины Служба безопасности УкраиныподжогГонтарева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь