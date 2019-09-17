Поджог дома Гонтаревой будет расследовать СБУ

Фото: сгоревший дом Гонтаревой (kv.npu.gov.ua)

СБУ присоединилась к расследованию поджога дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Баканов отметил, что СБУ окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил глава СБУ.

Напомним, в Гореничах под Киевом сгорел дом Гонтаревой. По ее словам, в забор бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако, по данным полиции, дом подожгли, вероятнее всего, с помощью зажигательной ракеты.

Как сообщало РБК-Украина, по словам спикера Нацполиции Николая Жуковича, скорее всего, дом Гонтаревой подожгли не с помощью коктейля Молотова, а зажигательной ракетой.

На инцидент уже отреагировали президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также представительство Евросоюза. В представительстве ЕС заявили, что поджог дома Гонтаревой является неприемлемым, и ожидают от правоохранительных органов Украины расследования и привлечения виновных к ответственности.