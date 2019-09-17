Гонтарева заявила о поджоге ее дома под Киевом

Фото: Валерия Гонтарева (УНИАН)

По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "theБабель".

По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - заявила она.

Неизвестные сожгли дом экс-главу НБУ Гонтаревой Злоумышленники подожгли дом экс-главу НБУ Валерии Гонтаревой, бросив бутылку с зажигательной смесью через забор Опубликовано НВ Понедельник, 16 сентября 2019 г.

Отметим, что дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

РБК-Украина писало, что в Генеральной прокуратуре Украины одобрили подозрение Гонтаревой. Старшим прокурором дела был назначен Сергей Кизь.

Отметим, по версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в операции между государственным "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги "Аграрного фонда".

Кроме того, после этого Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве в четверг, 12 сентября, прошли обыски. По ее словам, правоохранители проводили обыски в масках и с автоматами.