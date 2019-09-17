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У Зеленского требуют расследования поджога дома Гонтаревой

Новости » Политика    17.09.2019 - 09:27
У Зеленского требуют расследования поджога дома Гонтаревой
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации

В Офисе президента требуют расследования поджога дома Валерии Гонтаревой, экс-главы Национального банка Украины. Об этом говорится в cообщении пресс-службы ОП.

В пресс-службе отмечают, что президент Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".

"Пожар в здании бывшей руководительнице НБУ - брутальное преступление, скорейшее раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

У Зеленского требуют расследования поджога дома Гонтаревой

Кроме этого, на поджог дома Гонтаревой отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил, что полиция уже расследует это дело.

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления", - написал он в Facebook.

Отметим, в пресс-службе полиция сообщили, что они рассматривают поджог как одну из версий возгорания здании бывшей главы Национального банка Украины. Также есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

По данным спикера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пострадавших нет.

Напомним, сегодня Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом был сожжен. По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

Полиция назвала версию пожара в доме Гонтаревой Гонтарева заявила о поджоге ее дома под Киевом
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