У Зеленского требуют расследования поджога дома Гонтаревой

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации

В Офисе президента требуют расследования поджога дома Валерии Гонтаревой, экс-главы Национального банка Украины. Об этом говорится в cообщении пресс-службы ОП.

В пресс-службе отмечают, что президент Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".

"Пожар в здании бывшей руководительнице НБУ - брутальное преступление, скорейшее раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на поджог дома Гонтаревой отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил, что полиция уже расследует это дело.

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления", - написал он в Facebook.

Отметим, в пресс-службе полиция сообщили, что они рассматривают поджог как одну из версий возгорания здании бывшей главы Национального банка Украины. Также есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

По данным спикера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пострадавших нет.

Напомним, сегодня Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом был сожжен. По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.