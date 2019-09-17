НБУ отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк заявил о недопустимости атак на Гонтареву

Правление Национального банка Украины заявляет о недопустимости целенаправленных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву. Об этом говорится в заявлении НБУ.

В НБУ назвали поджог дома Гонтаревой атаками и на "всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины".

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель -запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В НБУ видят неприкрытую угрозу демократии и реформам в Украине. "И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - отмечается в заявлении.

НБУ требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По данным полиции, дом Гонтаревой, подожгли с помощью зажигательной ракеты.

Представительство ЕС в Украине требует от украинских правоохранителей расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом.