Рубіо висунув Ірану жорстку вимогу щодо ракет та дронів

РБК-Україна з посиланням на Aljazeera

Рубіо розкритикував ракетну програму Ірану, зокрема іранські ракети малої дальності, а також використання Тегераном цих снарядів проти своїх сусідів у Перській затоці протягом останнього місяця.

"Запущені Іраном ракети малої дальності служать лише одній меті: атакувати Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Кувейт і Бахрейн", - наголосив держсекретар США.

Рубіо підкреслив, що Іран повинен припинити виробництво "безпілотників і ракет, які ми бачили останнім часом".

Нагадаємо, згідно з даними ЗМІ, Марко Рубіо заявив днями, що бойові дії проти Ірану затягнуться ще мінімум на 2-4 тижні. За його словами, ситуацію критично ускладнює відсутність прямого зв'язку з іранським керівництвом.

На цьому тлі днями стало відомо, що США вже переправили на Близький Схід десантний корабель і 3500 американських морпіхів.

Крім цього, Пентагон розглядає можливість відправити ще 10 тисяч солдатів, щоб розширити військові можливості Трампа.

Зазначимо, представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.