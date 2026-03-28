"Ще трохи": Венс зробив заяву про нейтралізацію Ірану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати ще трохи, але продовжать війну з Іраном, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Президент продовжуватиме це робити ще деякий час, щоб гарантувати, що після того, як ми підемо, нам не доведеться повторювати це знову протягом дуже, дуже довгого часу", - сказав Венс у підскасті "Шоу Бенні", визнавши, що військові успіхи США не будуть вічними.
Він додав, що Іран погрожує США всіма способами, і Тегеран все ще намагається створити ядерну зброю.
"Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому полягає мета", - заявив віцепрезидент США.
Також Венс визнав зростання цін на газ, але наголосив, що це лише короткострокова перспектива і незабаром вартість впаде.
"Нас не цікавить перебування в Ірані через рік або два. Ми займаємося своїми справами. Скоро ми звідти підемо, і ціни на газ знову знизяться", - резюмував він.
Нагадаємо, за даними WSJ президент США Дональд Трамп днями сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні.
Учора держсекретар США Марко Рубіо, згідно з джерелами Axios, заявив на зустрічі глав МЗС G7, що війна з Іраном триватиме ще 2-4 тижні.
Тим часом США перекинули на Близький Схід десантний корабель і кілька тисяч морпіхів. Також згідно з WSJ, Пентагон думає направити в регіон ще до 10 тисяч солдатів.
У ЗМІ була інформація, що США розглядають варіант захоплення острова Харг. Однак Bloomberg пише, що в адміністрації Трампа поки що немає планів наземного вторгнення в Іран. Вашингтон робить ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.