ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США можуть відправити на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів, - WSJ

04:45 27.03.2026 Пт
2 хв
У Міністерстві війни США хочуть розширити можливості Трампа
aimg Едуард Ткач
США можуть відправити на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів, - WSJ Фото: до контингенту увійдуть війська і бронетехніка (Getty Images)

Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Трамп заявив, що Іран хотів зробити його своїм верховним лідером

За даними видання, контингент із 10 тисяч сухопутних військ включатиме піхоту і бронетехніку. Він поповнить лави приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників із 82-ї повітряно-десантної дивізії, уже направлених у регіон.

Наразі точне місце розташування військ на Близькому Сході поки що незрозуміле, але, найімовірніше, вони опиняться в межах досяжності Ірану та острова Харг, який є важливим центром експорту нафти біля берегів Ірану.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку за допомогою союзників або без цієї допомоги.

"Усі заяви щодо розгортання військ будуть надходити з Міністерства оборони. Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має в своєму розпорядженні всі військові можливості", - заявила заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Тим часом представник Центрального командування США, що відповідає за американські війська на Близькому Сході, відмовився від коментарів.

Мир чи війна

Нагадаємо, учора Axios повідомило, що США можуть завдати по Ірану останнього масштабного удару. Він буде з наземними військами і бомбардуванням, якщо дипломатичні переговори зайдуть у глухий кут. Рішення поки що не ухвалено, але підготовка вже триває.

Також ми писали, що за даними WSJ, президент СШАДональд Трамп сказав своєму оточенню, що не хоче затяжної війни і має намір завершити конфлікт найближчими тижнями.

Крім того, у четвер Трамп заявив, що призупиняє удари по енергооб'єктах Ірану ще на 10 днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
