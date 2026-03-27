Війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп. Рубіо попередив союзників, - Axios

20:15 27.03.2026 Пт
Рубіо озвучив терміни закінчення війни з Іраном
aimg Сергій Козачук
Фото: держсекретар США Марко Рубіо (flickr.com.photos.statephotos)

Попри сподівання на швидку розв'язку, бойові дії між США та Іраном затягнуться ще щонайменше на два-чотири тижні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та повідомлення у мережі X.

Читайте також: Відповідь Ірану на мирну пропозицію США надійде сьогодні: що відомо

Дипломатичний глухий кут

На початку конфлікту президент США Дональд Трамп припускав, що операція триватиме чотири-шість тижнів. За словами Рубіо, ситуацію критично ускладнює відсутність прямого зв'язку з іранським керівництвом.

Наразі діалог ведеться лише через посередників, оскільки офіційні особи в Тегерані фактично "залягли на дно".

Держсекретар пояснив, що іранські чиновники уникають телефонів, побоюючись, що їх вирахують і ліквідують. Окрім проблем зі зв'язком, Вашингтон досі не розуміє, хто саме в Ірані має право ухвалювати фінальні рішення.

На тлі цієї невизначеності до регіону прибувають ще тисячі американських військових. Адміністрація США вже розглядає варіанти, які передбачають залучення наземних підрозділів для досягнення цілей операції.

"Тижні, а не місяці"

Сполучені Штати наразі не бачать можливості для миттєвого припинення вогню, хоча і заявляють про рішучість завершити кампанію.

"Ми рішуче налаштовані досягти всіх своїх цілей у цій війні", - наголосив Рубіо під час закритих переговорів із союзниками.

Пізніше, під час офіційного спілкування з пресою за підсумками зустрічі G7, держсекретар також підтвердив, що розв'язка настане не так швидко, як очікувалося.

Він зазначив, що США очікують, що "цей конфлікт закінчиться за кілька тижнів".

Що відомо про мирний план Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що прагне уникнути затяжної війни та сподівається покласти край конфлікту вже найближчими тижнями. За даними ЗМІ, він наполягає на суворому дотриманні раніше оголошених термінів.

У межах підготовки до діалогу Трамп на 10 днів призупинив удари по енергетичних об’єктах Ірану. За словами американського лідера, цей крок був зроблений на прохання Тегерана, а самі переговори "йдуть дуже добре".

Також сьогодні, 27 березня, очікується, що Іран передасть США зустрічну пропозицію щодо мирного врегулювання. Білий дім наразі перебуває в очікуванні офіційного сигналу від іранської сторони.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни