Війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп. Рубіо попередив союзників, - Axios

Попри сподівання на швидку розв'язку, бойові дії між США та Іраном затягнуться ще щонайменше на два-чотири тижні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та повідомлення у мережі X .

Дипломатичний глухий кут

На початку конфлікту президент США Дональд Трамп припускав, що операція триватиме чотири-шість тижнів. За словами Рубіо, ситуацію критично ускладнює відсутність прямого зв'язку з іранським керівництвом.

Наразі діалог ведеться лише через посередників, оскільки офіційні особи в Тегерані фактично "залягли на дно".

Держсекретар пояснив, що іранські чиновники уникають телефонів, побоюючись, що їх вирахують і ліквідують. Окрім проблем зі зв'язком, Вашингтон досі не розуміє, хто саме в Ірані має право ухвалювати фінальні рішення.

На тлі цієї невизначеності до регіону прибувають ще тисячі американських військових. Адміністрація США вже розглядає варіанти, які передбачають залучення наземних підрозділів для досягнення цілей операції.

"Тижні, а не місяці"

Сполучені Штати наразі не бачать можливості для миттєвого припинення вогню, хоча і заявляють про рішучість завершити кампанію.

"Ми рішуче налаштовані досягти всіх своїх цілей у цій війні", - наголосив Рубіо під час закритих переговорів із союзниками.

Пізніше, під час офіційного спілкування з пресою за підсумками зустрічі G7, держсекретар також підтвердив, що розв'язка настане не так швидко, як очікувалося.

Він зазначив, що США очікують, що "цей конфлікт закінчиться за кілька тижнів".