Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід

19:10 28.03.2026 Сб
2 хв
Судно налічує 3500 моряків і морських піхотинців
aimg Едуард Ткач
Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід Фото: американські морпіхи (x.com/CENTCOM)

У п'ятницю, 27 березня, американські морпіхи прибули на Близький Схід на десантному кораблі, який налічує тисячі солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США на Близькому Сході в соцмережі Х.

"Моряки і морські піхотинці США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня", - йдеться в публікації.

У командуванні зазначили, що цей корабель класу "Америка" є флагманом десантної групи "Tripoli" 31-го експедиційного корпусу морської піхоти.

Судно налічує близько 3500 моряків і морських піхотинців, а також має транспортну та ударну авіацію, десантні й тактичні засоби.

Фото: десантний корабель прибув на Близький Схід (x.com/CENTCOM)

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, незважаючи на надію на швидку розв'язку, бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном затягнутися ще мінімум на 2-4 тижні.

До слова, днями The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 000 тисяч солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.

При цьому за даними Bloomberg, адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. Незважаючи на перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.

