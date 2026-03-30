Рубио выдвинул Ирану жесткое требование по ракетам и дронам

17:55 30.03.2026 Пн
2 мин
Госсекретарь США также назвал цель запуска иранских ракет малой дальности
aimg Валерий Ульяненко
Рубио выдвинул Ирану жесткое требование по ракетам и дронам

Государственный секретарь США Марко Рубио выдвинул Ирану требование о прекращении производства беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Рубио раскритиковал ракетную программу Ирана, в частности иранские ракеты малой дальности, а также использование Тегераном этих снарядов против своих соседей в Персидском заливе в течение последнего месяца.

"Запущенные Ираном ракеты малой дальности служат лишь одной цели: атаковать Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн", - подчеркнул госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что Иран должен прекратить производство "беспилотников и ракет, которые мы видели в последнее время".

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, согласно данным СМИ, Марко Рубио заявил на днях, что боевые действия против Ирана затянутся еще минимум на 2-4 недели. По его словам, ситуацию критически осложняет отсутствие прямой связи с иранским руководством.

На этом фоне на днях стало известно, что США уже переправили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 американских морпехов.

Кроме этого, Пентагон рассматривает возможность отправить еще 10 тысяч солдат, чтобы расширить военные возможности Трампа.

Отметим, представитель американских войск рассказал NYT, что на фоне эскалации войны с Ираном, которую проводит президент США Дональд, количество военных превысило уже 50 000.

В то же время источники Bloomberg говорят, что администрация Трампа пока не имеет планов наземного вторжения в Иран. По их словам, несмотря на переброску войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.

Стоит добавить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что операция против Ирана продлится еще немного, и добавил, что она имеет целью нейтрализовать Тегеран на долгое время.

