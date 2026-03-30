На Близькому Сході вже 50 000 солдатів США, - NYT

Чисельність американських військ на Близькому Сході вже перевищує 50 тисяч осіб, що на 10 тисяч більше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, зазвичай у будь-який момент у регіоні, включно з Саудівською Аравією, Бахрейном, Іраком, Сирією, Йорданією, Катаром, ОАЕ і Кувейтом, на базах і кораблях перебувало близько 40 тисяч солдатів США.

Однак представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.

При цьому чисельність контингенту більше не включає 4500 солдатів на борту авіаносця USS Gerald Ford. Цей корабель часто стикається з подіями, зокрема з пожежею в пральні. 23 березня судно залишило регіон і попрямувало на Крит, у п'ятницю прибуло до Хорватії і поки що неясно, куди прямує далі.

Але як зазначає NYT, минулого тижня Пентагон направив на Близький Схід близько 2000 військових із 82-1 повітряно-десантної дивізії армії США, щоб надати Трампу додаткові військові можливості.

Військовий чиновник сказав, що місцезнаходження десантників армії не розголошується, але вони будуть у межах досяжності Ірану.

Зокрема, десятники можуть бути використані для захоплення острова Харг, або можуть бути розгорнуті для інших наземних операцій спільно з морською піхотою.

Однак військові експерти попереджають, що навіть 50 тисяч солдатів, багато з яких перебувають на морі - це занадто мало для будь-якої великої наземної операції. А якщо вже говорити про захоплення й утримання країни такого масштабу - то зробити це з 50 000 солдатами просто неможливо.