На Близькому Сході вже 50 000 солдатів США, - NYT
Чисельність американських військ на Близькому Сході вже перевищує 50 тисяч осіб, що на 10 тисяч більше, ніж зазвичай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, зазвичай у будь-який момент у регіоні, включно з Саудівською Аравією, Бахрейном, Іраком, Сирією, Йорданією, Катаром, ОАЕ і Кувейтом, на базах і кораблях перебувало близько 40 тисяч солдатів США.
Однак представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.
При цьому чисельність контингенту більше не включає 4500 солдатів на борту авіаносця USS Gerald Ford. Цей корабель часто стикається з подіями, зокрема з пожежею в пральні. 23 березня судно залишило регіон і попрямувало на Крит, у п'ятницю прибуло до Хорватії і поки що неясно, куди прямує далі.
Але як зазначає NYT, минулого тижня Пентагон направив на Близький Схід близько 2000 військових із 82-1 повітряно-десантної дивізії армії США, щоб надати Трампу додаткові військові можливості.
Військовий чиновник сказав, що місцезнаходження десантників армії не розголошується, але вони будуть у межах досяжності Ірану.
Зокрема, десятники можуть бути використані для захоплення острова Харг, або можуть бути розгорнуті для інших наземних операцій спільно з морською піхотою.
Однак військові експерти попереджають, що навіть 50 тисяч солдатів, багато з яких перебувають на морі - це занадто мало для будь-якої великої наземної операції. А якщо вже говорити про захоплення й утримання країни такого масштабу - то зробити це з 50 000 солдатами просто неможливо.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, за даними ЗМІ, держсекретар США Марко Рубіо заявив днями, що бойові дії проти Ірану затягнуться ще мінімум на 2-4 тижні.
На цьому тлі днями стало відомо, що США вже переправили на Близький Схід десантний корабель і 3500 американських морпіхів морпіхів. Крім цього, Пентагон розглядає можливість відправити ще 10 тисяч солдатів, щоб розширити військові можливості Трампа.
Хоча джерела Bloomberg кажуть, що адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. За їхніми словами, попри перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.