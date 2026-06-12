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Рубіо привітав росіян з "днем Росії", поки Україні загрожує атака "Орєшніка"

19:20 12.06.2026 Пт
2 хв
Держсекретар згадав у своєму поздоровленні і повномасштабну війну
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо привітав росіян з "днем Росії", поки Україні загрожує атака "Орєшніка" Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
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Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян з "днем Росії" на тлі загрози удару "Орєшніком" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю російський народ із днем Росії. США, як і раніше, віддані просуванню мирного рішення війни між Росією та Україною", - написав Рубіо.

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Він додав, що США зберігають надію, що мир прокладе шлях до "більш процвітаючого майбутнього" для російського народу та "конструктивніших відносин між нашими двома країнами".

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили про високу ймовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" протягом п’ятниці, 12 червня.

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та реагувати на них упродовж усієї доби.

Пізніше джерело РБК-Україна в українській владі повідомило, що Київ отримав інформацію від США про загрозу російського удару ракетою "Орєшнік".

Удари "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти використали 600 безпілотників різних типів і 90 ракет, серед яких були й "Орєшніки".

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни випустили дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила поблизу Білої Церкви, інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що удар "Орєшніком" по "сараю" на окупованій частині Донеччини нібито був здійснений спеціально, аби "подивитися, як падають блоки".

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