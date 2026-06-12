США попередили Україну про загрозу "Орєшніка", - джерело РБК-Україна

Україні надійшла інформація від США про загрозу російського удару ракетою "Орєшнік".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській владі.

"Попередньо, інформація була", - сказав поінформований співрозмовник РБК-Україна.

Офіційних заяв від американської адміністрації чи попереджень від посольства США у Києві на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, Росія може застосувати ракету "Орєшнік" проти України впродовж доби. Про це офіційно попереджали Повітряні сили України, а також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На сьогодні Україна не здатна сама відслідковувати пуски і політ "Орєшніка", пояснював в коментарі РБК-Україна старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Але все ж українська ППО отримує інформацію про російську активність: зокрема, завдяки данним розвідки партнерів. Детальніше - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.