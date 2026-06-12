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Рубио поздравил россиян с "днем России", пока Украине угрожает атака "Орешника"

19:20 12.06.2026 Пт
2 мин
Госсекретарь упомянул в своем поздравлении и полномасштабную войну
aimg Валерий Ульяненко
Рубио поздравил россиян с "днем России", пока Украине угрожает атака "Орешника" Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с "днем России" на фоне угрозы удара "Орешником" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с днем России. США по-прежнему привержены продвижению мирного решения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио.

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Он добавил, что США сохраняют надежду, что мир проложит путь к "более процветающему будущему" для российского народа и "более конструктивным отношениям между нашими двумя странами".

Напомним, ранее Воздушные силы предупредили о высокой вероятности применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в течение пятницы, 12 июня.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и реагировать на них в течение всех суток.

Позже источник РБК-Украина в украинской власти сообщил, что Киев получил информацию от США об угрозе российского удара ракетой "Орешник".

Удары "Орешником" по Украине

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты использовали 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и "Орешники".

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне выпустили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала вблизи Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар "Орешником" по "сараю" на оккупированной части Донецкой области якобы был осуществлен специально, чтобы "посмотреть, как падают блоки".

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