Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Замість миру росіяни обирають ракети. Тому сьогодні і наступними днями необхідно реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Обов’язково кожного дня - і сьогодні, і наступними днями, - будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії", - сказав президент.

Він зазначив, що замість миру росіяни обирають ракети. Жодних інших "карт" у них немає.

"Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - наголосив Зеленський.