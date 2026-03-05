Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: як подати документи за 5 хвилин та уникнути помилок

Головне: Реєстрація на НМТ-2026 триває з 5 березня до 2 квітня включно.

включно. Створити кабінет учасника можна автоматично через застосунок "Дія" або вручну на сайті УЦОЯО .

. При реєстрації через "Дію" паспортні дані та РНОКПП підтягуються самі, але довідку зі школи або атестат все одно треба завантажити вручну .

. Заявка потрапить на перевірку лише після натискання кнопки "Надіслати на обробку" .

. Змінити предмет, локацію або усунути недоліки в документах можна до 7 квітня .

. Офіційно скасувати реєстрацію та відмовитися від тестування можна до 16 квітня.

Як зареєструватися на НМТ

Створити персональний кабінет учасника можна у зручний для вас спосіб:

через "Дію" - персональні дані та реєстраційні документи (ID-картка або закордонний паспорт) підтягнуться автоматично, що мінімізує ризик помилок;

- персональні дані та реєстраційні документи (ID-картка або закордонний паспорт) підтягнуться автоматично, що мінімізує ризик помилок; вручну - абітурієнт самостійно заповнює анкету та завантажує сканкопії або фотокопії документів (паспорт, код, документ про освіту).



Алгоритм реєстрації на НМТ-2026 (інфографіка: УЦОЯО)

Як створити персональний кабінет через "Дію"

У 2026 році процес реєстрації значно спростили завдяки інтеграції із застосунком "Дія". Це дозволяє абітурієнтам уникнути ручного введення персональних даних та завантаження зайвих сканкопій.

Покрокова інструкція для автоматичної реєстрації:

зайдіть на сторінку сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" на сайті УЦОЯО та натисніть "Розпочати реєстрацію";

оберіть "Створити за допомогою Дії";

зіскануйте QR-код камерою смартфона з активованою "Дією" та підтвердьте відправлення копії паспорта (ID-картки або закордонного) через "Дія.Підпис";

ваші персональні дані та картка платника податків (РНОКПП) підтягнуться автоматично.

Після створення кабінету вступнику необхідно завершити реєстрацію, виконавши кілька обов'язкових дій:

вказати контактну інформацію, категорію (випускник цього року чи минулих) та відомості про заклад освіти;

обрати один предмет на вибір, населений пункт в Україні чи за кордоном та мову складання тесту.

Попри автоматизацію через "Дію", деякі файли потрібно додати вручну:

для випускників 2026 року - довідка з місця навчання;

для випускників минулих років - атестат або диплом про професійну освіту.

Також можна додати медичний висновок про створення особливих умов (форма № 086-3/о) або довідка про мову навчання.

В УЦОЯО наголошують, що реєстрація вважається завершеною лише після того, як ви натиснете кнопку "Надіслати на обробку". До цього моменту регіональний центр не бачить вашої заявки.

Як самостійно створити персональний кабінет

Якщо вступник не користується застосунком "Дія", персональний кабінет для участі в НМТ можна створити самостійно через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Під час реєстрації потрібно внести персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Наступним кроком потрібно визначити свою категорію - "випускник поточного року" або "випускник минулих років". Також обов’язково слід обрати один предмет на вибір, населений пункт в Україні або за кордоном, де планується проходження тесту, а також за потреби мову, якою учасник хоче отримати завдання.

При цьому предмети, які є обов’язковими для НМТ, система зазначає автоматично. Тому вступнику потрібно вибрати лише один додатковий предмет - реєстрація на більшу або меншу кількість дисциплін неможлива.

Після заповнення реєстраційної форми необхідно завантажити копії документів. Система автоматично визначить їх перелік відповідно до внесених даних.

Обов’язково потрібно додати:

документ, що посвідчує особу;

документ із інформацією про освіту (довідку зі школи для випускників 2026 року або документ про освіту для випускників минулих років);

документ, що підтверджує податковий номер (РНОКПП).

У деяких випадках також потрібно завантажити додаткові документи - наприклад, свідоцтво про зміну прізвища, довідку про мову навчання, медичний висновок для створення спеціальних умов або переклад документів українською мовою.

В УЦОЯО наголошують: якщо вступник не завантажить обов’язкові документи або вони не відповідатимуть вимогам, у реєстрації для участі в НМТ можуть відмовити.

Що робити після подання документів

Після надсилання реєстраційних даних і документів на обробку вступникам радять регулярно перевіряти інформацію у персональному кабінеті на сайті УЦОЯО. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію з’явиться інформація про необхідність усунути недоліки, це потрібно зробити якомога швидше.

У повідомленні зазначають причину. Наприклад, подання недостовірних даних, відсутність необхідних документів або завантаження копій, що не відповідають вимогам. Також підставою може бути неможливість створення спеціальних умов для проходження тестування, зазначених у медичному висновку.

Виправити помилки та повторно надіслати документи на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 7 квітня.

Які зміни можна внести до реєстрації

До 7 квітня учасники мають можливість змінити частину реєстраційних даних. Зокрема, можна:

змінити навчальний предмет на вибір;

обрати інший населений пункт в Україні або за кордоном для проходження тестування;

змінити інформацію щодо участі в додатковій сесії;

змінити мову, якою учасник хоче отримати завдання сертифікаційної роботи.

Якщо вступнику потрібно змінити мову завдань на мову корінного народу або національної меншини, необхідно подати довідку про мову навчання та відповідну заяву.

Так само подається заява і медичний висновок у разі потреби створення спеціальних умов для проходження тестування. Документи можна подати особисто або електронною поштою, але у такому випадку вони мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом.

Що робити у разі відмови в реєстрації

Якщо вступник не зміг зареєструватися у звичайному порядку, він може особисто звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання або перебування.

У разі отримання відмови в реєстрації рішення можна оскаржити. Для цього потрібно подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти разом із копією витягу з протоколу регламентної комісії.

Апеляційну заяву розглядає спеціальна комісія УЦОЯО. Рішення за результатами розгляду надсилають заявнику на електронну адресу.

Як відмовитися від участі у НМТ

Учасники також мають право відмовитися від участі в тестуванні. Для цього потрібно подати заяву про скасування реєстрації до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Таку заяву можна подати особисто, поштою або електронною поштою з використанням кваліфікованого електронного підпису. Заяви про скасування реєстрації для участі в НМТ приймають до 16 квітня включно.