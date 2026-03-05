Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: як подати документи за 5 хвилин та уникнути помилок

Сьогодні, 5 березня, в Україні стартував основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Подати заявку на участь у тестуванні абітурієнти можуть до 2 квітня включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
Створити персональний кабінет учасника можна у зручний для вас спосіб:
Алгоритм реєстрації на НМТ-2026 (інфографіка: УЦОЯО)
У 2026 році процес реєстрації значно спростили завдяки інтеграції із застосунком "Дія". Це дозволяє абітурієнтам уникнути ручного введення персональних даних та завантаження зайвих сканкопій.
Покрокова інструкція для автоматичної реєстрації:
Після створення кабінету вступнику необхідно завершити реєстрацію, виконавши кілька обов'язкових дій:
Попри автоматизацію через "Дію", деякі файли потрібно додати вручну:
Також можна додати медичний висновок про створення особливих умов (форма № 086-3/о) або довідка про мову навчання.
В УЦОЯО наголошують, що реєстрація вважається завершеною лише після того, як ви натиснете кнопку "Надіслати на обробку". До цього моменту регіональний центр не бачить вашої заявки.
Якщо вступник не користується застосунком "Дія", персональний кабінет для участі в НМТ можна створити самостійно через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Під час реєстрації потрібно внести персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Наступним кроком потрібно визначити свою категорію - "випускник поточного року" або "випускник минулих років". Також обов’язково слід обрати один предмет на вибір, населений пункт в Україні або за кордоном, де планується проходження тесту, а також за потреби мову, якою учасник хоче отримати завдання.
При цьому предмети, які є обов’язковими для НМТ, система зазначає автоматично. Тому вступнику потрібно вибрати лише один додатковий предмет - реєстрація на більшу або меншу кількість дисциплін неможлива.
Після заповнення реєстраційної форми необхідно завантажити копії документів. Система автоматично визначить їх перелік відповідно до внесених даних.
Обов’язково потрібно додати:
У деяких випадках також потрібно завантажити додаткові документи - наприклад, свідоцтво про зміну прізвища, довідку про мову навчання, медичний висновок для створення спеціальних умов або переклад документів українською мовою.
В УЦОЯО наголошують: якщо вступник не завантажить обов’язкові документи або вони не відповідатимуть вимогам, у реєстрації для участі в НМТ можуть відмовити.
Після надсилання реєстраційних даних і документів на обробку вступникам радять регулярно перевіряти інформацію у персональному кабінеті на сайті УЦОЯО. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію з’явиться інформація про необхідність усунути недоліки, це потрібно зробити якомога швидше.
У повідомленні зазначають причину. Наприклад, подання недостовірних даних, відсутність необхідних документів або завантаження копій, що не відповідають вимогам. Також підставою може бути неможливість створення спеціальних умов для проходження тестування, зазначених у медичному висновку.
Виправити помилки та повторно надіслати документи на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 7 квітня.
До 7 квітня учасники мають можливість змінити частину реєстраційних даних. Зокрема, можна:
Якщо вступнику потрібно змінити мову завдань на мову корінного народу або національної меншини, необхідно подати довідку про мову навчання та відповідну заяву.
Так само подається заява і медичний висновок у разі потреби створення спеціальних умов для проходження тестування. Документи можна подати особисто або електронною поштою, але у такому випадку вони мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом.
Якщо вступник не зміг зареєструватися у звичайному порядку, він може особисто звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання або перебування.
У разі отримання відмови в реєстрації рішення можна оскаржити. Для цього потрібно подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти разом із копією витягу з протоколу регламентної комісії.
Апеляційну заяву розглядає спеціальна комісія УЦОЯО. Рішення за результатами розгляду надсилають заявнику на електронну адресу.
Учасники також мають право відмовитися від участі в тестуванні. Для цього потрібно подати заяву про скасування реєстрації до регіонального центру оцінювання якості освіти.
Таку заяву можна подати особисто, поштою або електронною поштою з використанням кваліфікованого електронного підпису. Заяви про скасування реєстрації для участі в НМТ приймають до 16 квітня включно.
Раніше РБК-Україна розповідало про ключові дати та правила проведення НМТ-2026. Тестування проходитиме з 20 травня до 25 червня. Вступники складатимуть чотири предмети - три обов’язкові та один на вибір - і зможуть пройти тестування як в Україні, так і за кордоном.
Цього року вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ-2026 у 52 містах 31 країни світу. У деяких містах кількість місць буде обмеженою. Тестування за кордоном проходитиме у спеціальних екзаменаційних центрах за такими ж правилами, як і в Україні.