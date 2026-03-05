Началась регистрация на НМТ-2026: как подать документы за 5 минут и избежать ошибок

Главное: Регистрация на НМТ-2026 продолжается с 5 марта по 2 апреля включительно.

включительно. Создать кабинет участника можно автоматически через приложение "Дія" или вручную на сайте УЦОКО.

При регистрации через "Дію" паспортные данные и РНОКПП подтягиваются сами, но справку из школы или аттестат все равно надо загрузить вручную.

Заявка попадет на проверку только после нажатия кнопки "Отправить на обработку".

Изменить предмет, локацию или устранить недостатки в документах можно до 7 апреля.

Официально отменить регистрацию и отказаться от тестирования можно до 16 апреля.

Как зарегистрироваться на НМТ

Создать персональный кабинет участника можно удобным для вас способом:

через "Дію" - персональные данные и регистрационные документы (ID-карта или загранпаспорт) подтянутся автоматически, что минимизирует риск ошибок;

- персональные данные и регистрационные документы (ID-карта или загранпаспорт) подтянутся автоматически, что минимизирует риск ошибок; вручную - абитуриент самостоятельно заполняет анкету и загружает сканкопии или фотокопии документов (паспорт, код, документ об образовании).



Алгоритм регистрации на НМТ-2026 (инфографика: УЦОКО)

Как создать персональный кабинет через "Дію"

В 2026 году процесс регистрации значительно упростили благодаря интеграции с приложением "Дія". Это позволяет абитуриентам избежать ручного ввода персональных данных и загрузки лишних сканкопий.

Пошаговая инструкция для автоматической регистрации:

зайдите на страницу сервиса "Регистрация для участия в НМТ" на сайте УЦОКО и нажмите "Начать регистрацию";

выберите "Создать с помощью Дії";

отсканируйте QR-код камерой смартфона с активированной "Дією" и подтвердите отправку копии паспорта (ID-карты или заграничного) через "Дія.Підпис";

ваши персональные данные и карточка налогоплательщика (РНОКПП) подтянутся автоматически.

После создания кабинета поступающему необходимо завершить регистрацию, выполнив несколько обязательных действий:

указать контактную информацию, категорию (выпускник этого года или прошлых) и сведения об учебном заведении;

выбрать один предмет на выбор, населенный пункт в Украине или за рубежом и язык сдачи теста.

Несмотря на автоматизацию через "Дію", некоторые файлы нужно добавить вручную:

для выпускников 2026 года - справка с места учебы;

для выпускников прошлых лет - аттестат или диплом о профессиональном образовании.

Также можно добавить медицинское заключение о создании особых условий (форма № 086-3/о) или справка о языке обучения.

В УЦОКО отмечают, что регистрация считается завершенной только после того, как вы нажмете кнопку "Отправить на обработку". До этого момента региональный центр не видит вашей заявки.

Как самостоятельно создать персональный кабинет

Если абитуриент не пользуется приложением "Дія", персональный кабинет для участия в НМТ можно создать самостоятельно через специальный сервис на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Во время регистрации нужно внести персональные данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), а также уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Следующим шагом нужно определить свою категорию - "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет". Также обязательно следует выбрать один предмет на выбор, населенный пункт в Украине или за рубежом, где планируется прохождение теста, а также при необходимости язык, на котором участник хочет получить задание.

При этом предметы, которые являются обязательными для НМТ, система отмечает автоматически. Поэтому поступающему нужно выбрать только один дополнительный предмет - регистрация на большее или меньшее количество дисциплин невозможна.

После заполнения регистрационной формы необходимо загрузить копии документов. Система автоматически определит их перечень в соответствии с внесенными данными.

Обязательно нужно добавить:

документ, удостоверяющий личность;

документ с информацией об образовании (справку со школы для выпускников 2026 года или документ об образовании для выпускников прошлых лет);

документ, подтверждающий налоговый номер (РНУКПН).

В некоторых случаях также нужно загрузить дополнительные документы - например, свидетельство о смене фамилии, справку о языке обучения, медицинское заключение для создания специальных условий или перевод документов на украинский язык.

В УЦОКО отмечают: если абитуриент не загрузит обязательные документы или они не будут соответствовать требованиям, в регистрации для участия в НМТ могут отказать.

Что делать после подачи документов

После отправки регистрационных данных и документов на обработку абитуриентам советуют регулярно проверять информацию в персональном кабинете на сайте УЦОКО. Если вместо сообщения об успешной регистрации появится информация о необходимости устранить недостатки, это нужно сделать как можно скорее.

В сообщении указывают причину. Например, подача недостоверных данных, отсутствие необходимых документов или загрузка копий, не соответствующих требованиям. Также основанием может быть невозможность создания специальных условий для прохождения тестирования, указанных в медицинском заключении.

Исправить ошибки и повторно отправить документы на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 7 апреля.

Какие изменения можно внести в регистрацию

До 7 апреля участники имеют возможность изменить часть регистрационных данных. В частности, можно:

изменить учебный предмет на выбор;

выбрать другой населенный пункт в Украине или за рубежом для прохождения тестирования;

изменить информацию об участии в дополнительной сессии;

изменить язык, на котором участник хочет получить задания сертификационной работы.

Если поступающему нужно изменить язык заданий на язык коренного народа или национального меньшинства, необходимо подать справку о языке обучения и соответствующее заявление.

Так же подается заявление и медицинское заключение в случае необходимости создания специальных условий для прохождения тестирования. Документы можно подать лично или по электронной почте, но в таком случае они должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью.

Что делать в случае отказа в регистрации

Если поступающий не смог зарегистрироваться в обычном порядке, он может лично обратиться в региональный центр оценивания качества образования по месту жительства или пребывания.

В случае получения отказа в регистрации решение можно обжаловать. Для этого нужно подать апелляционное заявление в Украинский центр оценивания качества образования вместе с копией выписки из протокола регламентной комиссии.

Апелляционное заявление рассматривает специальная комиссия УЦОКО. Решение по результатам рассмотрения направляют заявителю на электронный адрес.

Как отказаться от участия в НМТ

Участники также имеют право отказаться от участия в тестировании. Для этого нужно подать заявление об отмене регистрации в региональный центр оценивания качества образования.

Такое заявление можно подать лично, по почте или по электронной почте с использованием квалифицированной электронной подписи. Заявления об отмене регистрации для участия в НМТ принимают до 16 апреля включительно.