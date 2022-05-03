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Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области

Фото: Арциз в Одесской области подвергся ракетному удару (youtube )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные вечером 3 мая нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области. Жителей призвали соблюдать правила при сигнале воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".

Как сообщил изданию мэр Арциза Сергей Парпуланский, вечером город подвергся ракетному удару. Он не привел подробностей последствий атаки.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале воздушная тревога", - призвал жителей городской голова.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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