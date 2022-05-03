Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области

Российские военные вечером 3 мая нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области. Жителей призвали соблюдать правила при сигнале воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале воздушная тревога", - призвал жителей городской голова.

Как сообщил изданию мэр Арциза Сергей Парпуланский, вечером город подвергся ракетному удару. Он не привел подробностей последствий атаки.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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