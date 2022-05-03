Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области

Российские военные вечером 3 мая нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области. Жителей призвали соблюдать правила при сигнале воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".
Как сообщил изданию мэр Арциза Сергей Парпуланский, вечером город подвергся ракетному удару. Он не привел подробностей последствий атаки.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале воздушная тревога", - призвал жителей городской голова.
Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.
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