Воздушная тревога по всей Украине, работа ПВО и удары по Львову: что происходит сейчас

Вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.

Что известно на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Сьогодні ввечері майже на всій території було оголошено повітряну тривогу.

Несколько ракет попали по Львову

Сегодня вечером во Львове прогремели четыре мощных взрыва. Как выяснилось, это были ракетные удары. После взрывов в городе начались перебои со светом, мобильной связью и телевидением.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, российские ракеты повредили несколько электроподстанций. Часть города осталась без света.

Поезда во Львов задерживаются

По данным "Укрзализныци", оккупанты попали в железнодорожные подстанции. Поэтому ряд поездов задерживаются на подъезде к Львову. Оперативный перечень задержек компания обещает публиковать на сайте uz-vezemo.com.

Над Винницкой областью сбили две ракеты

Также вечером взрывы прогремели и в Винницкой области. Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты, которые летели в сторону Винницы.

Работу ПВО над областью подтвердил и глава Винницкой области Сергей Борзов. Сейчас ведется поиск обломков сбитых ракет.

Один "прилет" по Кировоградской области

Ракетному удару также подверглась Кировоградская область. Городской голова Долинской Евгений Звиздовский сообщил, что одна ракета попала по территории общины. Других подробностей этого инцидента пока нет.

Взрывы и возможный ракетный удар в Днепропетровской области

Взрывы слышали и жители Днепропетровской области. Позже местный Telegram-канал "Днепр Областной" сообщил, что, по предварительным данным, по территории Днепропетровской области были нанесены ракетные удары. Очевидцы сообщили о нескольких "прилетах".

Над Киевом сбили вражескую ракету

В соцсетях опубликовали видео уничтожения вражеской ракеты силами украинской ПВО. Очевидцы отмечают, что инцидент произошел в небе над Киевом. Официальных сообщений об этом пока нет.

Нанесен ракетный удар по Закарпатью

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в горах Закарпатской области.

"На месте работают службы, уточняем информацию относительно повреждений и возможных жертв", - сообщил глава области Виктор Никита.