Російські військові завдали ракетного удару по Арцизу Одеської області

Російські військові ввечері 3 травня завдали ракетного удару по Арцизу Одеської області. Жителів закликали дотримуватися правил при сигналі повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

"Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - закликав жителів міський голова.

Як повідомив виданню мер Арциза Сергій Парпуланський, ввечері місто зазнало ракетного удару. Він не навів подробиць наслідків атаки.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

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