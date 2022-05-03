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Російські військові завдали ракетного удару по Арцизу Одеської області

Фото: Арциз в Одеській області зазнав ракетного удару (youtube )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові ввечері 3 травня завдали ракетного удару по Арцизу Одеської області. Жителів закликали дотримуватися правил при сигналі повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Як повідомив виданню мер Арциза Сергій Парпуланський, ввечері місто зазнало ракетного удару. Він не навів подробиць наслідків атаки.

"Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - закликав жителів міський голова.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

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