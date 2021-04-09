Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, а Зеленский подписал закон о референдуме: новости за 8 апреля

В Киеве усложнилась ситуация с коронавирусом, представитель РФ заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.

Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной наиболее значительное число войск с 2014 года.

На Донбассе утром, 8 апреля, погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко. Он получил огнестрельное ранение головы.

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО. Также заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

Латвия выступит в поддержку предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Рига считает, что уже настало время дать Киеву этот план.

Украина направила в Гаагский трибунал материалы об Иловайске и боях за Донецкий аэропорт

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о военных преступлениях со стороны РФ. В частности, об Иловайской трагедии и боях за Донецкий аэропорт.

Украина собрала факты об убийствах украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

Закон о всеукраинском референдуме был одним из первых среди программных обещаний президента. Документ получил положительные заключения Венецианской комиссии.

Витренко: я продолжаю выполнять обязанности министра энергетики

Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.

Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, что Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA

В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.

Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков.

Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 килограммов. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц - россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.

Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз

Погода в Украине существенно изменится после того, как в страну ворвется южный антициклон Пегги. Он подарит украинцам настоящее апрельское тепло и заберет осадки.

Уже 9-го апреля максимальная температура воздуха поднимется до +7+11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей +12+18 градусов.