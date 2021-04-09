Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, а Зеленский подписал закон о референдуме: новости за 8 апреля

В Киеве усложнилась ситуация с коронавирусом, представитель РФ заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины
Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.
Украина направила в Гаагский трибунал материалы об Иловайске и боях за Донецкий аэропорт
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о военных преступлениях со стороны РФ. В частности, об Иловайской трагедии и боях за Донецкий аэропорт.
Украина собрала факты об убийствах украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.
Закон о всеукраинском референдуме был одним из первых среди программных обещаний президента. Документ получил положительные заключения Венецианской комиссии.
Витренко: я продолжаю выполнять обязанности министра энергетики
Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.
Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, что Юрий Витренко написал заявление на увольнение.
Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA
В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.
Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков.
Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве
Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.
Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 килограммов. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц - россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.
Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз
Погода в Украине существенно изменится после того, как в страну ворвется южный антициклон Пегги. Он подарит украинцам настоящее апрельское тепло и заберет осадки.
Уже 9-го апреля максимальная температура воздуха поднимется до +7+11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей +12+18 градусов.