Росія може готувати наступ на дві області України, але не має сил захопити велике місто, - ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький припускає, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. За його словами, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити Харків чи Суми, проте можлива "операція для входу і виходу".

За його словами, час початку наступу залежить від міцності української оборони на Донбасі, але припускає, що основний поштовх Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Скібіцький каже, що Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також "генерує дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, але може бути достатньо для меншого завдання.

"Швидка операція для входу та виходу - можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми - це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - сказав він.