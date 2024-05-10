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Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

П'ятниця 10 травня 2024 23:33
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Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області тривають контрударні заходи. Росіяни у наступальних діях застосовують піхоту та техніку.

Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження. Завдання - зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону.

"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - йдеться у повідомленні.

Наступ росіян у Харківській області

В ніч на 10 травня у Харківській області російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Атаку було відбито, бої тривають.

Розпочалася евакуація жителів прикордонних населених пунктів.

Військово-політичне керівництво наразі виключає масштабний наступ ворога на Харків.

За словами президента Володимира Зеленського, відбувається посилення сил на Харківському напрямку.

Докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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