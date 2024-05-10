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Росія має ресурси для загострення у прикордонні, але не для наступу на Харків, - ЦПД

Харків, П'ятниця 10 травня 2024 11:17
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Росія має ресурси для загострення у прикордонні, але не для наступу на Харків, - ЦПД Фото: Росія не має ресурсів для наступу на Харків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області. Проте про наступ на Харків не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

"Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію", - зазначив він.

За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків.

"Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі", - зазначив керівник ЦПД.

Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.

Що цьому передувало

Останніми тижнями у мережі говорять про те, що нібито Росія може готувати повторний наступ на Харків. Українські військові наголошують, що окупанти не мають достатніх сил, щоб захопити одне з найбільших українських міст.

За даними ГУР Міноборони, російська армія може готувати наступ на Харківську та Сумську області на початку літа.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що у росіян могли бути плани наступу на Харків та Суми. Проте невідомо, наскільки ці плани серйозні.

Детальніше про те, що відбувається на фронті чи буде наступ на Харків - у матеріалі РБК-Україна.

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