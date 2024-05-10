ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія може замислюватися про більш масштабний наступ на Харків, - Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 10 травня 2024 22:44
UA EN RU
Росія може замислюватися про більш масштабний наступ на Харків, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.

"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб - як мінімум - використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто", - додав Кірбі.

Наступ на Харківську область

Нагадаємо, сьогодні 10 травня українські захисники зафіксували спроби росіян прорвати кордон на півночі Харківської області.

Ворогу цього зробити не вдалося - він зазнав втрат в особовому складі та техніці. Але спроби наступу продовжуються.

Нацгвардія вже оприлюднила фото, на яких можна побачити знищені російські БМП та ліквідованих російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Харківській області. Зокрема, було обговорено посилення кордону у регіоні.

Більш детально про ситуацію в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Харків Війна в Україні
NEWS
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші