Росія може замислюватися про більш масштабний наступ на Харків, - Білий дім

Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter .

"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб - як мінімум - використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто ", - додав Кірбі.

Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.

Наступ на Харківську область

Нагадаємо, сьогодні 10 травня українські захисники зафіксували спроби росіян прорвати кордон на півночі Харківської області.

Ворогу цього зробити не вдалося - він зазнав втрат в особовому складі та техніці. Але спроби наступу продовжуються.

Нацгвардія вже оприлюднила фото, на яких можна побачити знищені російські БМП та ліквідованих російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Харківській області. Зокрема, було обговорено посилення кордону у регіоні.

Більш детально про ситуацію в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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