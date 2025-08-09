Росіяни зранку атакували маршрутний автобус біля Херсона: є загиблі та поранені

За даними МВА, зранку в передмісті Херсона ворог атакував з дрона маршрутний автобус з пасажирами.

За попередньою інформацією, загинуло двоє пасажирів, ще 16 госпіталізовано з пораненнями. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Що відомо про поранених

Зокрема, до медзакладу доставили 83-річного чоловіка з множинними пораненнями грудної клітини та черевної порожнини, уламковими пораненнями лівої руки у тяжкому стані.

Також у стані середньої тяжкості 61-річний чоловік, у якого діагностували акубаротравму, множинні уламкові поранення лівої ноги та лівої кисті, 66-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення, перелом ключиці.

Окрім того, 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та поранення голови і передпліччя, 69-річний чоловік – мінно-вибухову травму та контузію, поранення грудної клітини, а 75-річна жінка – контузію та поранення плеча та коліна.