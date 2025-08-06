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Пошкоджено навчальний заклад, є поранений: з'явилися фото наслідків удару по Херсону

Середа 06 серпня 2025 11:52
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Пошкоджено навчальний заклад, є поранений: з'явилися фото наслідків удару по Херсону Фото: наслідки російської атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні 6 серпня, росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.

"Вночі російські окупанти били по Дніпровському району.Вчергове було пошкоджено один із навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу вибито 25 вікон.

Окрім цього, близько 10:00 ворожий дрон атакував район повторно - під удар потрапив місцевий житель.

"До лікарні звернувся 46-річний херсонець, якого близько 10:00 атакував ворожий дрон у Дніпровському районі", - зазначили у МВА.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба і ніг. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Фото: наслідки російської атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)

Обстріли Херсона

Нагадаємо, 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

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