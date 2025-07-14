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У Херсоні рятувальники потрапили під повторний удар РФ під час ліквідації пожежі (фото)

Понеділок 14 липня 2025 21:22
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У Херсоні рятувальники потрапили під повторний удар РФ під час ліквідації пожежі (фото) Фото: у Херсоні рятувальники потрапили під повторний удар РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні вдень вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, сьогодні вдень у Херсоні ворог вдарив по одному з районів міста. Унаслідок обстрілу загорілася нежитлова двоповерхова будівля - на місце прибули вогнеборці, аби ліквідувати наслідки атаки.

Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару.

"На щастя, рятувальники встигли сховатися в укриття - ніхто не постраждав", - повідомили в ДСНС.

Фото: у Херсоні рятувальники потрапили під повторний удар РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Херсону та області

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон і область навіть після втечі з регіону восени 2022 року. В останній період окупанти все частіше використовують дрони, водночас активно обстрілюють обласний центр і деокуповані населені пункти артилерією та керованими авіабомбами (КАБами).

Зокрема, у ніч на 13 липня двох людей було поранено у Херсоні після артилерійського обстрілу з боку росіян. 9 липня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону, та поранили трьох людей в одному з районів міста.

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