Росіяни обстріляли з артилерії два райони Херсона: троє поранених
Уранці 3 серпня російські війська завдали серії артилерійських ударів по житлових районах Херсона. Під обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Внаслідок атаки поранень зазнали троє мирних мешканців, зокрема 21-річна дівчина та 69-річний чоловік.
Перший удар зафіксували близько 05:30 у Корабельному районі. В результаті постраждала 52-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала у власному будинку.
Медики діагностували в неї контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу потерпілій надала бригада екстреної медичної допомоги.
Вже за годину, близько 06:30, росіяни відкрили вогонь по Дніпровському району.
Внаслідок обстрілу поранено двох людей. 69-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.
У цей самий час було травмовано й 21-річну мешканку району - у неї діагностували вибухову травму та поранення руки.
Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Їм надається необхідна медична допомога.
Атака на Херсон
Нагадаємо, що росіяни вранці 2 серпня також обстрілювали Херсон. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.
Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.