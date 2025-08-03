Росіяни обстріляли з артилерії два райони Херсона: троє поранених

Уранці 3 серпня російські війська завдали серії артилерійських ударів по житлових районах Херсона. Під обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє мирних мешканців, зокрема 21-річна дівчина та 69-річний чоловік.

Перший удар зафіксували близько 05:30 у Корабельному районі. В результаті постраждала 52-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала у власному будинку.

Медики діагностували в неї контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу потерпілій надала бригада екстреної медичної допомоги.

Вже за годину, близько 06:30, росіяни відкрили вогонь по Дніпровському району.

Внаслідок обстрілу поранено двох людей. 69-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

У цей самий час було травмовано й 21-річну мешканку району - у неї діагностували вибухову травму та поранення руки.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Їм надається необхідна медична допомога.