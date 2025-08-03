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Росіяни обстріляли з артилерії два райони Херсона: троє поранених

Неділя 03 серпня 2025 10:06
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Росіяни обстріляли з артилерії два райони Херсона: троє поранених Фото: РФ вдарила по двох районах, є поранені (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Уранці 3 серпня російські війська завдали серії артилерійських ударів по житлових районах Херсона. Під обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє мирних мешканців, зокрема 21-річна дівчина та 69-річний чоловік.

Перший удар зафіксували близько 05:30 у Корабельному районі. В результаті постраждала 52-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала у власному будинку.

Медики діагностували в неї контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу потерпілій надала бригада екстреної медичної допомоги.

Вже за годину, близько 06:30, росіяни відкрили вогонь по Дніпровському району.

Внаслідок обстрілу поранено двох людей. 69-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

У цей самий час було травмовано й 21-річну мешканку району - у неї діагностували вибухову травму та поранення руки.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Їм надається необхідна медична допомога.

Атака на Херсон

Нагадаємо, що росіяни вранці 2 серпня також обстрілювали Херсон. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

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Херсон Війна в Україні Російська Федерація
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