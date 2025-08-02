Російські війська вдарили по Херсону: є жертви та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

У Дніпровському районі Херсона окупанти влучили по житловому будинку.

Крім того, ще двоє людей дістали травми, їм надається медична допомога.

Обстріли Херсону та області

Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року.

Херсон залишається однією з найгарячіших точок на мапі ворожих обстрілів.

Попри відсутність активного фронту в місті, окупанти регулярно завдають ударів по житлових кварталах, вбиваючи мирних мешканців і руйнуючи інфраструктуру.

Нагадаємо, що у передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль.

Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.