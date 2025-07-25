Росіяни вдарили дроном по авто "швидкої" у Херсоні: є поранені

Фото: росіяни вдарили дроном по авто "швидкої" у Херсоні (Getty Images)

Російські війська сьогодні вдень, 25 липня, вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.

"У Херсоні постраждали медики. Російські терористи скинули вибухівку з безпілотника на бригаду "екстренки", яка приїхала на виклик до Дніпровського району", - зазначили у Херсонській МВА. Повідомляється, що 63-річна жінка та чоловік 47 років отримали мінно-вибухову травму. Наразі вони в лікарні, триває дообстеження.