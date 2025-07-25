Росіяни вдарили дроном по авто "швидкої" у Херсоні: є поранені
Російські війська сьогодні вдень, 25 липня, вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.
"У Херсоні постраждали медики. Російські терористи скинули вибухівку з безпілотника на бригаду "екстренки", яка приїхала на виклик до Дніпровського району", - зазначили у Херсонській МВА.
Повідомляється, що 63-річна жінка та чоловік 47 років отримали мінно-вибухову травму. Наразі вони в лікарні, триває дообстеження.
Обстріли Херсону та області
Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року. Останнім часом окупанти все активніше застосовують ударні дрони, а також регулярно обстрілюють обласний центр і звільнені населені пункти артилерією та керованими авіабомбами.
Так, у передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.
Окрім того, 21 липня У Херсонській області внаслідок російських комбінованих ударів постраждали семеро людей, серед яких 17-річна дівчина та четверо поліцейських. Окупанти били артилерією та дронами.
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