Россияне утром атаковали маршрутный автобус возле Херсона: есть погибшие и раненые

По данным МВА, утром в пригороде Херсона враг атаковал с дрона маршрутный автобус с пассажирами.

По предварительной информации, погибли двое пассажиров, еще 16 госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Что известно о раненых

В частности, в медучреждение доставили 83-летнего мужчину с множественными ранениями грудной клетки и брюшной полости, обломочными ранениями левой руки в тяжелом состоянии.

Также в состоянии средней тяжести 61-летний мужчина, у которого диагностировали акубаротравму, множественные осколочные ранения левой ноги и левой кисти, 66-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения, перелом ключицы.

Кроме того, 23-летний парень получил минно-взрывную травму и ранения головы и предплечья, 69-летний мужчина - минно-взрывную травму и контузию, ранение грудной клетки, а 75-летняя женщина - контузию и ранения плеча и колена.