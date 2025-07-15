Російський дрон ударив по цивільній машині під Херсоном: двоє поранених
У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міськраду.
"У передмісті близько 6.00 ворог з безпілотника атакував цивільне авто. Постраждали двоє людей, які в ньому перебували", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що 75-річний чоловік перебуває у важкому стані. Він дістав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення шиї, рук і ніг.
Також постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, уламкові поранення ніг і рук. Постраждала перебуває в стані середнього ступеня тяжкості.
Повідомляється, що протягом доби ворожих обстрілів зазнали сім населених пунктів Херсонської громади.
Атака РФ 15 липня
У ніч на 14 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Російського удару зазнала Шосткинська громада Сумської області, де щонайменше одна людина постраждала. Унаслідок удару РФ пошкоджень зазнали будівля медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.
Гуляйполе в Запорізькій області теж зазнало обстрілу, внаслідок якого постраждали двоє людей, а в Запоріжжі спалахнули пожежі через дронову атаку. Пошкоджено адмінбудівлю інфраструктурного об'єкта.
Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, завдав 64 авіаудари і скинув 100 керованих авіабомб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram