Російський дрон ударив по цивільній машині під Херсоном: двоє поранених

У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міськраду .

"У передмісті близько 6.00 ворог з безпілотника атакував цивільне авто. Постраждали двоє людей, які в ньому перебували", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 75-річний чоловік перебуває у важкому стані. Він дістав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення шиї, рук і ніг.

Також постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, уламкові поранення ніг і рук. Постраждала перебуває в стані середнього ступеня тяжкості.

Повідомляється, що протягом доби ворожих обстрілів зазнали сім населених пунктів Херсонської громади.