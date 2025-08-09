ua en ru
Росіяни зранку атакували маршрутний автобус біля Херсона: є загиблі та поранені

Субота 09 серпня 2025 10:37
Росіяни зранку атакували маршрутний автобус біля Херсона: є загиблі та поранені Фото: росіяни зранку атакували маршрутний автобус біля Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 9 серпня, атакували маршрутний автобус поблизу Херсона. В результаті удару є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.

За даними МВА, зранку в передмісті Херсона ворог атакував з дрона маршрутний автобус з пасажирами.

За попередньою інформацією, загинуло двоє пасажирів, ще 16 госпіталізовано з пораненнями. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Що відомо про поранених

Зокрема, до медзакладу доставили 83-річного чоловіка з множинними пораненнями грудної клітини та черевної порожнини, уламковими пораненнями лівої руки у тяжкому стані.

Також у стані середньої тяжкості 61-річний чоловік, у якого діагностували акубаротравму, множинні уламкові поранення лівої ноги та лівої кисті, 66-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення, перелом ключиці.

Окрім того, 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та поранення голови і передпліччя, 69-річний чоловік – мінно-вибухову травму та контузію, поранення грудної клітини, а 75-річна жінка – контузію та поранення плеча та коліна.

Обстріли Херсона

Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.

Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Херсон Вторгнення Росії до України
Новини
