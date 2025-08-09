ua en ru
Россияне утром атаковали маршрутный автобус возле Херсона: есть погибшие и раненые

Суббота 09 августа 2025 10:37
Россияне утром атаковали маршрутный автобус возле Херсона: есть погибшие и раненые Фото: россияне утром атаковали маршрутный автобус возле Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 9 августа, атаковали маршрутный автобус вблизи Херсона. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.

По данным МВА, утром в пригороде Херсона враг атаковал с дрона маршрутный автобус с пассажирами.

По предварительной информации, погибли двое пассажиров, еще 16 госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Что известно о раненых

В частности, в медучреждение доставили 83-летнего мужчину с множественными ранениями грудной клетки и брюшной полости, обломочными ранениями левой руки в тяжелом состоянии.

Также в состоянии средней тяжести 61-летний мужчина, у которого диагностировали акубаротравму, множественные осколочные ранения левой ноги и левой кисти, 66-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения, перелом ключицы.

Кроме того, 23-летний парень получил минно-взрывную травму и ранения головы и предплечья, 69-летний мужчина - минно-взрывную травму и контузию, ранение грудной клетки, а 75-летняя женщина - контузию и ранения плеча и колена.

Обстрелы Херсона

Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

