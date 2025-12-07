ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО

Україна, Неділя 07 грудня 2025 09:20
UA EN RU
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО Ілюстративне фото: РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 7 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши як ударні дрони, так і ракети повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних Сил, з 18:00 6 грудня до ранку 7 грудня радіотехнічні підрозділи виявили й супроводжували 246 повітряних цілей. Серед них - 241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій, запущених із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із окупованого Криму. Близько 150 з них - "Шахеди".

Крім дронів, по Україні випустили:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Тамбовська обл., РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 (Курська обл., РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та системи безпілотних комплексів.

Станом на 9:00 ППО України збила або подавила 179 повітряних цілей, серед яких:

  • 175 ударних БпЛА;
  • 2 ракети "Кинджал";
  • 2 ракети "Іскандер-М" / KN-23.

Попри ефективну роботу ППО, 65 ударних дронів влучили в об’єкти на 14 локаціях. Оцінка наслідків триває.

Обстріли 7 грудня

Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області.

"Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і дронів. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі", - повідомив глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни