Росіяни роблять все, щоб зустрічі з Путіним не було, - Зеленський

Росіяни роблять все, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним не відбулася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.