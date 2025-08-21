Путін намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч, - Зеленський
Удар Росії по американському заводу Flex в Мукачеві був показовим і цілеспрямованим. Так російський диктатор Володимир Путін намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що в Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство, яке не було військовим об'єктом.
За його словами, це був цілеспрямований удар саме по американській власності та інвестиціях в Україні.
"Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді щодо перемовин про закінчення війни", - наголосив президент.
Він підкреслив, що є два формати на рівні лідерів, у яких реально досягти прогресу. Двосторонній формат - Україна та Росія. І тристоронній - Україна, США та Росія.
Саме це обговорювали у Вашингтоні. Також Путін говорив про це під час телефонної розмови з Трампом.
"Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству - як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях", - наголосив Зеленський.
Удар по заводу у Мукачеві
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.
Раніше повідомлялося про 19 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.
Пізніше кількість постраждалих зросла до 23 осіб.
У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.
Зустріч Зеленського та Путіна
Нагадаємо, ідея двосторонньої зустрічі виникла після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, а вже 18 серпня прийняв у Білому домі європейських лідерів разом із президентом України Володимир Зеленським.
Раніше активно обговорювався формат тристоронніх переговорів між Зеленським, Путіним і Трампом. Однак після вашингтонського саміту Трамп запропонував, аби Зеленський і Путін спершу зустрілися без його участі.
ЗМІ писали, що очільник Кремля запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, проте український лідер відмовився.
Тим часом була інформація, що Білий дім запропонував місце для проведення зустрічі лідерів України та РФ в угорщині. Втім, офіційного підтвердження Будапешта як місця проведення саміту поки немає.
Вчора Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.
Водночас, як повідомили в МЗС Росії, Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".