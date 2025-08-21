Путін намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч, - Зеленський

Удар Росії по американському заводу Flex в Мукачеві був показовим і цілеспрямованим. Так російський диктатор Володимир Путін намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що в Мукачеві росіяни фактично спалили американське підприємство, яке не було військовим об'єктом.

За його словами, це був цілеспрямований удар саме по американській власності та інвестиціях в Україні.

"Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді щодо перемовин про закінчення війни", - наголосив президент.

Він підкреслив, що є два формати на рівні лідерів, у яких реально досягти прогресу. Двосторонній формат - Україна та Росія. І тристоронній - Україна, США та Росія.

Саме це обговорювали у Вашингтоні. Також Путін говорив про це під час телефонної розмови з Трампом.

"Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству - як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях", - наголосив Зеленський.