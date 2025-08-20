ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дім хоче провести саміт Зеленського і Путіна в Будапешті, - Politico

Вашингтон, Середа 20 серпня 2025 08:54
UA EN RU
Білий дім хоче провести саміт Зеленського і Путіна в Будапешті, - Politico Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім запропонував нове місце для проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Секретна служба США готується до саміту в Угорщині. Речниця Білого дому Каролін Лівітт на пресконференції прокоментувала це питання: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".

Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, зазначають співрозмовники Politico.

За даними Sky News та інших ЗМІ, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця місяця, серед місць проведення розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха.

Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом, тоді як Рим чи Ватикан не подобаються росіянам, а Будапешт не подобається українцям.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним 18 серпня подзвонив прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Він попросив Орбана не блокувати вступ України до ЄС, а Угорщина висловила зацікавленість у проведенні саміту лідерів України та РФ.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 18 серпня Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, після чого обидва президенти зустрілися з лідерами європейських країн.

Згодом американський лідер зателефонував російському диктатору та обговорив можливість проведення переговорів між Путіним і Зеленським. Москва наполягає на двосторонньому форматі зустрічі, однак у майбутньому може відбутися й тристоронній саміт за участю США.

Серед потенційних локацій саміту називають Женеву, Рим і Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та навіть надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.

Крім того, Австрія також висловила готовність організувати зустріч Зеленського та Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Угорщина Білий дім Дональд Трамп Будапешт Мирні переговори Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні