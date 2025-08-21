Зеленський відповів на чутки про зустріч із Путіним у Будапешті

На сьогодні рано казати про можливість провести зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Будапешті. Хоча американський лідер Дональд Трамп пообіцяв вплинути на політику Угорщини.

Як лідери вийшли на зустріч Зеленського і Путіна

За словами президента, після того, як Дональд Трамп зателефонував у понеділок Путіну, у присутності європейських лідерів домовилися, що з американського боку зустріч координуватимуть держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф.

"Ми не хочемо жодної тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І я дуже хотів, щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", - сказав президент.

Він також зазначив, що спочатку була така логіка: протягом 7-10 днів після поїздки до Вашингтона українська сторона отримує розуміння архітектури безпекових гарантій, після чого вихід на зустріч із Путіним, але в тристоронньому форматі, тобто за участю Трампа.

Але президент США запропонував іншу логіку: тристороння зустріч після двосторонньої.

"Я відразу відреагував, ми готові. А що, якщо росіяни не готові? Європейці підняли це питання. Якщо росіяни не готові, то ми б хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що партнери чекають, що Путін теж погодиться і має зробити свій крок.

Де Зеленський хотів би зустрітися з Путіним

На його думку, справедливо, щоб зустріч відбулася в нейтральній Європі. Наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він згоден на Туреччину.

"Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без будь-яких особливих умов - це теж проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути", - заявив президент.

Що Зеленський думає про Будапешт

У Білому домі він попросив Трампа вплинути на Угорщину, щоб вона не блокувала вступ України до Євросоюзу. І той пообіцяв, що його команда над цим попрацює.

"Наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому йтимуть у Будапешт. Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни. І чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України. Але проти підтримки України", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні Будапешт проти членства Києва, і каже про це відверто. Але Україні потрібен вступ до європейського блоку, щоб мати гарантії безпеки і в межах ЄС.