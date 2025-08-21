ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський відповів на чутки про зустріч із Путіним у Будапешті

Київ, Четвер 21 серпня 2025 10:00
UA EN RU
Зеленський відповів на чутки про зустріч із Путіним у Будапешті Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Данило Крамаренко, Мілан Лєліч

На сьогодні рано казати про можливість провести зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Будапешті. Хоча американський лідер Дональд Трамп пообіцяв вплинути на політику Угорщини.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Як лідери вийшли на зустріч Зеленського і Путіна

За словами президента, після того, як Дональд Трамп зателефонував у понеділок Путіну, у присутності європейських лідерів домовилися, що з американського боку зустріч координуватимуть держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф.

"Ми не хочемо жодної тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І я дуже хотів, щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", - сказав президент.

Він також зазначив, що спочатку була така логіка: протягом 7-10 днів після поїздки до Вашингтона українська сторона отримує розуміння архітектури безпекових гарантій, після чого вихід на зустріч із Путіним, але в тристоронньому форматі, тобто за участю Трампа.

Але президент США запропонував іншу логіку: тристороння зустріч після двосторонньої.

"Я відразу відреагував, ми готові. А що, якщо росіяни не готові? Європейці підняли це питання. Якщо росіяни не готові, то ми б хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що партнери чекають, що Путін теж погодиться і має зробити свій крок.

Де Зеленський хотів би зустрітися з Путіним

На його думку, справедливо, щоб зустріч відбулася в нейтральній Європі. Наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він згоден на Туреччину.

"Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без будь-яких особливих умов - це теж проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути", - заявив президент.

Що Зеленський думає про Будапешт

У Білому домі він попросив Трампа вплинути на Угорщину, щоб вона не блокувала вступ України до Євросоюзу. І той пообіцяв, що його команда над цим попрацює.

"Наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому йтимуть у Будапешт. Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни. І чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України. Але проти підтримки України", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні Будапешт проти членства Києва, і каже про це відверто. Але Україні потрібен вступ до європейського блоку, щоб мати гарантії безпеки і в межах ЄС.

Нагадаємо, ще перед зустріччю у Вашингтоні західні медіа писали, що саміт може відбутися в Будапешті, Гельсінкі, Ватикані або Женеві. Але тоді йшлося саме про тристоронню зустріч.

Уже пізніше, за даними Politico, стало відомо, що Білий дім хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна в Будапешті. Але офіційно угорська столиця як місце саміту досі не підтверджена.

Польський прем'єр Дональд Туск називає таку перспективу "історичною іронією". Маючи на увазі те, що в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, який у підсумку не запобіг вторгненню Росії в Україну.

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак, який бере участь у контактах з американськими переговірниками, заявив, що Україна готує військову компоненту нових гарантій безпеки "без помилок Будапешта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Будапешт Мирні переговори
Новини
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні