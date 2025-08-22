У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського

Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Глава МЗС Росії наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського не запланована, але президент Росії нібито готовий зустрітися, коли буде готова порядок денний для саміту. "Поки його немає", - наголосив Лавров Водночас, за його даними, Росія погодилася продемонструвати гнучкість з низки питань, які підняв на Алясці президент США Дональд Трамп.