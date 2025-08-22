ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського

Росія, П'ятниця 22 серпня 2025 14:54
UA EN RU
У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Глава МЗС Росії наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського не запланована, але президент Росії нібито готовий зустрітися, коли буде готова порядок денний для саміту.

"Поки його немає", - наголосив Лавров

Водночас, за його даними, Росія погодилася продемонструвати гнучкість з низки питань, які підняв на Алясці президент США Дональд Трамп.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, що після майже тригодинної зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня увага міжнародної спільноти перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України.

До дискусій також приєдналися європейські лідери, які разом з лідерами обговорюючи низку питань включно з гарантіями безпеки для України.

За результатами цих консультацій американська сторона запропонувала проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії вже 22 серпня.

Зеленський заявив про готовність долучитися до такого формату у будь-якій конфігурації, якщо саміт відбудеться. Водночас Росія поки що публічно не підтвердила участі та постійно висуває власні умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення.

Європейські дипломати активно працюють над пошуком оптимального майданчика для потенційного саміту, зважаючи на складність політичної ситуації та необхідність забезпечити безпеку всіх учасників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"