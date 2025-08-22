У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського
Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.
Глава МЗС Росії наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського не запланована, але президент Росії нібито готовий зустрітися, коли буде готова порядок денний для саміту.
"Поки його немає", - наголосив Лавров
Водночас, за його даними, Росія погодилася продемонструвати гнучкість з низки питань, які підняв на Алясці президент США Дональд Трамп.
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна
Нагадаємо, що після майже тригодинної зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня увага міжнародної спільноти перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України.
До дискусій також приєдналися європейські лідери, які разом з лідерами обговорюючи низку питань включно з гарантіями безпеки для України.
За результатами цих консультацій американська сторона запропонувала проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії вже 22 серпня.
Зеленський заявив про готовність долучитися до такого формату у будь-якій конфігурації, якщо саміт відбудеться. Водночас Росія поки що публічно не підтвердила участі та постійно висуває власні умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення.
Європейські дипломати активно працюють над пошуком оптимального майданчика для потенційного саміту, зважаючи на складність політичної ситуації та необхідність забезпечити безпеку всіх учасників.