Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є нюанс
Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив заяву щодо можливої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.
"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання щодо легітимності підписантів з української сторони", - сказав він.
Також Лавров заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом, але озвучив вимогу.
За його словами, очільник Кремля готов до зустрічі з Зеленським "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Про що саме йдеться - Лавров не пояснив.
Зустріч Зеленського і Путіна
Як відомо, ідея двосторонньої зустрічі виникла після того, як минулого тижня президент США провів переговори з Путіним на Алясці, а вже в понеділок прийняв у Білому домі європейських лідерів разом із Зеленським.
Раніше активно обговорювався формат тристоронніх переговорів між Зеленським, Путіним і Трампом. Однак після вашингтонського саміту Трамп запропонував, аби Зеленський і Путін спершу зустрілися без його участі.
ЗМІ писали, що очільник Кремля запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, проте український лідер відмовився.
Тим часом була інформація, що Білий дім запропонував місце для проведення зустрічі лідерів України та РФ в угорській столиці. Втім, офіційного підтвердження Будапешта як місця проведення саміту поки немає.
Вже вчора Зеленський перед журналістами заявив, що зустріч із російським диктатором Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.