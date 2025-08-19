ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві, - AFP

Вашингтон, Вівторок 19 серпня 2025 18:06
UA EN RU
Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві, - AFP Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін запропонував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Український лідер відмовився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначає видання, Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч з Зеленським.

"Путін згадав Москву", - зазначило джерело видання.

Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні".

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня на Алясці, а 18 серпня Зеленський прилетів до США, де провів переговори з Трампом та лідерами Європи у Білому домі.

Після цього Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів.

Росія виступила за двосторонній формат зустрічі. Потім, ймовірно, може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна.

Можливими місцями зустрічі Зеленського і Путіна можуть стати Женева або Угорщина. У Швейцарії вже заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.

Як заявляв Трамп, саміт Зеленського і Путіна може відбутися найближчими тижнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"