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Росіяни бояться висадки в Криму і посилюють оборону, - ВМС

21:57 17.06.2026 Ср
2 хв
Які ворожі перепони доведеться долати військовим на окупованому півострові?
aimg Валерій Ульяненко
Росіяни бояться висадки в Криму і посилюють оборону, - ВМС Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни переконані, що українські військові можуть висадитись у Криму та посилюють оборону окупованого півострова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в інтерв'ю Kyiv Independent.

За словами речника, існує військове правило: територія не є звільненою, поки на неї не ступить піхотинець. У випадку Військово-морських сил це завдання лягає на морську піхоту, яка наразі відпрацьовує проведення амфібійних операцій.

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"Ворог розглядає це як реальну загрозу. Росіяни укріплюють райони в Криму, вразливі до амфібійних десантів, оскільки вважають це цілком імовірним", - зазначив він.

Плетенчук пояснив, що амфібійні операції є надзвичайно складними і проводяться лише в рамках масштабнішої наступальної операції.

"Якщо буде потрібно, ми, звісно, проведемо будь-яку операцію, необхідну для визволення українського Криму", - наголосив він.

Росіяни бояться висадки в Криму і посилюють оборону, - ВМСФото: Плетенчук заявив, що окупанти готуються до українського десанту у Криму (інфографіка РБК-Україна)

Речник ВМС порівняв можливу висадку в Криму з операцією на пляжі "Омаха", адже українським військовим доведеться долати укріплені та заміновані берегові лінії, кулеметні гнізда та укриття за умов ворожої повітряної підтримки.

Удари по мостах до Криму

Нагадаємо, 7 червня відбулося перше ураження Чонгарського мосту. Після цього рух переправою частково відновили - у реверсивному форматі.

Пізніше, 9 червня, об’єкт знову зазнав атаки безпілотників, через що транспортне сполучення довелося повністю зупинити. Після цього окупаційна адміністрація почала рекомендувати об’їзні шляхи через Армянськ і Перекоп.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що серія ударів дронами фактично призвела до повного виведення Чонгарського мосту з ладу.

Крім того, вранці 10 червня на окупованій частині Херсонщини було перекрито міст між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Це друга важлива переправа, рух якою окупанти обмежили за кілька днів після атак на Чонгарський міст.

У ніч проти 11 червня в окупованому Криму також повідомляли про вибухи. У місцевих пабліках писали про пожежі в Сімферополі та Севастополі, а також про ймовірні пошкодження мостів до півострова.

Вже 13 червня росіяни знову заявляли про атаки на мости до Криму. За словами гауляйтера Володимира Сальдо, дрони вдарили по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою.

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